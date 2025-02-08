Трамп: Украина должна предложить что-то в ответ для получения помощи США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев сможет продолжать получать финансовую и военную помощь только в том случае, если предложит Вашингтону что-то в ответ. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.
«Никто больше не будет пользоваться США», — подчеркнул американский лидер.
Трамп отметил, что он поставил такой ультиматум Владимиру Зеленскому, чей срок президентских полномочий истек 20 мая 2024 года. По словам Трампа, для США важно видеть результаты своих инвестиций, главной целью которых должно стать окончание конфликта.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует на следующей неделе провести встречу с Владимиром Зеленским. В администрации американского президента уточнили, что встреча может состояться в Вашингтоне.