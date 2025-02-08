Премьер Канады предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа

«Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это [получить доступ к канадским ресурсам] — поглотить нашу страну, и это реально», — сказал премьер. Он подчеркнул, что Канаде необходимо разработать стратегию борьбы с Вашингтоном в долгосрочной перспективе.