Глава МИД Британии усомнился в скорых переговорах по Украине

В Москве не раз подчеркивали готовность к переговорам. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — заявил Путин в интервью телеведущему Павлу Зарубину.