Пушков: с победой Трампа политический раскол в США усиливается

Сенатор подчеркнул, что представление о демократии в США, якобы под угрозой со стороны Трампа, является искаженным. По его словам, страна находилась на грани превращения в либеральную диктатуру и переживает глубокий кризис, что стало причиной поддержки Трампа большинством американцев.