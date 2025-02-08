Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что идеологическое и политическое противостояние в США, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не ослабевает, а наоборот, усиливается.
По его мнению, страна еще не достигла пика этого раскола.
Комментируя публикации западных, в том числе американских СМИ, Пушков отметил, что либералы отказываются признавать происходящие изменения.
Особое внимание он обратил на деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое, по его словам, финансировало мировые медиа и поддерживало нетрадиционные культурные проекты в Колумбии и Ирландии, называя это «защитой американской демократии».
Сенатор подчеркнул, что представление о демократии в США, якобы под угрозой со стороны Трампа, является искаженным. По его словам, страна находилась на грани превращения в либеральную диктатуру и переживает глубокий кризис, что стало причиной поддержки Трампа большинством американцев.
Пушков добавил, что леволиберальные силы в США начинают новую кампанию против Трампа, что, по его мнению, лишь усилит политическое напряжение и приведет к еще большему расколу.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, там была коррупция на невиданном уровне.