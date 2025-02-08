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Пушков: с победой Трампа политический раскол в США усиливается

Идеологический и политический раскол в США с победой на президентских выборах Дональда Трампа не пошел на убыль, он усиливается, убежден сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что идеологическое и политическое противостояние в США, несмотря на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не ослабевает, а наоборот, усиливается.

По его мнению, страна еще не достигла пика этого раскола.

Комментируя публикации западных, в том числе американских СМИ, Пушков отметил, что либералы отказываются признавать происходящие изменения.

Особое внимание он обратил на деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое, по его словам, финансировало мировые медиа и поддерживало нетрадиционные культурные проекты в Колумбии и Ирландии, называя это «защитой американской демократии».

Сенатор подчеркнул, что представление о демократии в США, якобы под угрозой со стороны Трампа, является искаженным. По его словам, страна находилась на грани превращения в либеральную диктатуру и переживает глубокий кризис, что стало причиной поддержки Трампа большинством американцев.

Пушков добавил, что леволиберальные силы в США начинают новую кампанию против Трампа, что, по его мнению, лишь усилит политическое напряжение и приведет к еще большему расколу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что решения о реформировании Агентства США по международному развитию (USAID) необратимы, там была коррупция на невиданном уровне.