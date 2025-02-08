«Пик ещё впереди»: Пушков предрёк Штатам сразу два раскола из-за Трампа

Так Пушков прокомментировал заявления западных СМИ с критикой в адрес Трампа из-за ситуации с Агентством по международному развитию (USAID). По его словам, либералы не верят, что республиканец «разносит эти священные институты», которые якобы «защищали демократию» по всему миру.