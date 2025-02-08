Шольц считает, что следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии ввиду претензий президента США Дональда Трампа на остров.
Шольц утверждал, что принцип неприкосновенности границ должен применяться ко всем и каждому. «Изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии», — заявил Шольц в интервью редакционному объединению RND.
«Как канцлер крупнейшей страны ЕС, я считаю своим долгом держать спину прямо и говорить ясно, когда бросается вызов такому небольшому государству, как Дания», — подчеркнул он. В то же время Шольц отметил, что продолжит делать все возможное для поддержания хороших отношений с Вашингтоном. «Даже когда все становится сложнее», — резюмировал он.
7 января Трамп выразил мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти эту идею отвергли.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.