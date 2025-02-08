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США с приходом Трампа в 2,5 раза нарастили объем депортации в Мексику

США депортировали в Мексику 10 964 человек.

Источник: Аргументы и факты

С 20 января по 6 февраля правительство США депортировало в Мексику 10 964 человек, среди которых 2539 были гражданами других стран. Эта цифра в 2,5 раза превышает средние показатели депортации за 2024 год, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Она уточнила, что среди депортированных 8425 составляют мексиканцы, а остальные — иностранные граждане.

Данные о депортациях охватывают 18-дневный период и подчеркивают активизацию миграционной политики США. В дополнение к этим мерам, администрация Шейнбаум также осуществила несколько рейсов в Гондурас для возврата мигрантов, которые были депортированы в период президентства Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Мексика отказала Соединенным Штатам в приеме военного самолета, который перевозил нелегальных мигрантов. Решение Мексики на время нарушило планы администрации американского лидера Дональда Трампа по депортации иммигрантов в страну.