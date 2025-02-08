США с приходом Трампа в 2,5 раза нарастили объем депортации в Мексику

Данные о депортациях охватывают 18-дневный период и подчеркивают активизацию миграционной политики США. В дополнение к этим мерам, администрация Шейнбаум также осуществила несколько рейсов в Гондурас для возврата мигрантов, которые были депортированы в период президентства Дональда Трампа.