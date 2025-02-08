Бербок: Путин «был бы рад» прекращению работы МУС из-за санкций Трампа

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что закрытие Международного уголовного суда (МУС) в результате санкций, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, могло бы обрадовать российского президента Владимира Путина.
В пресс-релизе МИД Германии указано, что «если бы МУС прекратил свою работу, это была бы радость для Путина».
Санкции против МУС были введены накануне Трампом и включают финансовые ограничения, а также визовые запреты для сотрудников суда, которые занимаются расследованиями в отношении граждан США и их союзников, включая членов их семей.
Бербок подчеркнула важность работы МУС и его роли в поддержании международного правосудия, отметив, что любые попытки подорвать его функции идут вразрез с основными принципами справедливости и ответственности.
Ранее палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает введение санкций против должностных лиц МУС в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.