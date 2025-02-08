Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бербок: Путин «был бы рад» прекращению работы МУС из-за санкций Трампа

Бербок подчеркнула важность работы МУС и его роли в поддержании международного правосудия.

Источник: Аргументы и факты

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что закрытие Международного уголовного суда (МУС) в результате санкций, введенных бывшим президентом США Дональдом Трампом, могло бы обрадовать российского президента Владимира Путина.

В пресс-релизе МИД Германии указано, что «если бы МУС прекратил свою работу, это была бы радость для Путина».

Санкции против МУС были введены накануне Трампом и включают финансовые ограничения, а также визовые запреты для сотрудников суда, которые занимаются расследованиями в отношении граждан США и их союзников, включая членов их семей.

Бербок подчеркнула важность работы МУС и его роли в поддержании международного правосудия, отметив, что любые попытки подорвать его функции идут вразрез с основными принципами справедливости и ответственности.

Ранее палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает введение санкций против должностных лиц МУС в ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.