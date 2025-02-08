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Захарова: планы заманить 18-летних в ВСУ являются частью сделки по цинку

Она иронично связала это решение с предполагаемой сделкой между Украиной и США по поставкам редкоземельных металлов.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского привлечь молодежь в ряды ВСУ.

Она иронично связала это решение с предполагаемой сделкой между Украиной и США по поставкам редкоземельных металлов, упомянув цинк как символическую часть соглашения.

Захарова обратила внимание на совпадение этого заявления с обсуждением возможной договоренности по поставкам металлов в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны Вашингтона. В своем Telegram-канале она выразила мнение, что цинк играет ключевую роль в данном контексте.

Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters сообщил, что Киев намерен предложить 18-летним «выгодные контракты» для службы в армии и планирует объявить об этом в ближайшие дни.