Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы Владимира Зеленского привлечь молодежь в ряды ВСУ.
Она иронично связала это решение с предполагаемой сделкой между Украиной и США по поставкам редкоземельных металлов, упомянув цинк как символическую часть соглашения.
Захарова обратила внимание на совпадение этого заявления с обсуждением возможной договоренности по поставкам металлов в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны Вашингтона. В своем Telegram-канале она выразила мнение, что цинк играет ключевую роль в данном контексте.
Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters сообщил, что Киев намерен предложить 18-летним «выгодные контракты» для службы в армии и планирует объявить об этом в ближайшие дни.