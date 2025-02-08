Захарова: планы заманить 18-летних в ВСУ являются частью сделки по цинку

Захарова обратила внимание на совпадение этого заявления с обсуждением возможной договоренности по поставкам металлов в обмен на финансовую и военную поддержку со стороны Вашингтона. В своем Telegram-канале она выразила мнение, что цинк играет ключевую роль в данном контексте.