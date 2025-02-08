WP: связанный с DOGE менеджер возьмет под контроль систему платежей минфина

Краузе, который является союзником миллиардера Илона Маска и получает назначение на пост фискального помощника министра, будет отвечать за распределение более пяти триллионов долларов ежегодных платежей. Такое положение обеспечит ему значительное влияние на финансовую политику и административные решения ведомства.