WP: связанный с DOGE менеджер возьмет под контроль систему платежей минфина

Менеджер, связанный с департаментом эффективности государственного управления (DOGE), Том Краузе скоро займет ключевую должность в министерстве финансов США. Об этом сообщает Washington Post.
Это назначение подразумевает, что Краузе фактически возьмет под контроль систему платежей министерства, что может значительно повлиять на управление финансами страны.
Краузе, который является союзником миллиардера Илона Маска и получает назначение на пост фискального помощника министра, будет отвечать за распределение более пяти триллионов долларов ежегодных платежей. Такое положение обеспечит ему значительное влияние на финансовую политику и административные решения ведомства.
Ранее Президент США Дональд Трамп объявил, что департамент эффективности государственного управления под руководством миллиардера Илона Маска займется проверкой расходов Пентагона. Президент подчеркнул необходимость мониторинга финансовых потоков в различных государственных учреждениях.