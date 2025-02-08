Генконсул России в США сообщил о «всплеске» обращений по получению гражданства

Дипломат подчеркнул, что в прошлом году в генконсульство по данному вопросу обратились 54 гражданина Украины, включая тех, чьи родители уже получили паспорт РФ. Им порекомендовали обращаться с такими заявлениями в органы МВД на российской территории «в соответствии с действующим законодательством», отметил Захаров.