Генконсул России в США сообщил о «всплеске» обращений по получению гражданства

«После введения весной 2024 года украинскими властями требования фиксировали всплеск обращений, в том числе по электронной почте, по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что в прошлом году в генконсульство по данному вопросу обратились 54 гражданина Украины, включая тех, чьи родители уже получили паспорт РФ. Им порекомендовали обращаться с такими заявлениями в органы МВД на российской территории «в соответствии с действующим законодательством», отметил Захаров.
Ранее финский подросток в одиночку пересек границу между Россией и Финляндией. Финские власти ожидают, что Россия вернет подростка домой, однако позже выяснилось, что у него есть российское гражданство.