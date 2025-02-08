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В Приморье глава Спасска-Дальнего пошел на повышение

Олег Митрофанов станет главой Спасского муниципального района.

Источник: Комсомольская правда

Глава Спасска-Дальнего уйдет на новую должность. Об этом Олег Митрофанов сообщил в своих социальных сетях. По его словам, ему предложили стать главой Спасского муниципального района, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как поделился Олег Митрофанов, состоялось выездное заседание правительства Приморья, во время которого Олег Кожемяко наградил Спасск-Дальний за победу в региональном конкурсе за лучшее оформление площадей и вручил сертификат на три миллиона рублей. Планируется, что эти деньги выделят на зимнее оформление главной площади к 2026 году.

«Олег Николаевич предложил мне оказать практическое содействие Спасскому муниципальному району. Я принял решение перейти на работу в Спасский район. Уверен, что город остается в руках сильной, надежной команды профессионалов, которые обязательно реализуют все проекты, запланированные нами ранее».