В Приморье глава Спасска-Дальнего пошел на повышение

Как поделился Олег Митрофанов, состоялось выездное заседание правительства Приморья, во время которого Олег Кожемяко наградил Спасск-Дальний за победу в региональном конкурсе за лучшее оформление площадей и вручил сертификат на три миллиона рублей. Планируется, что эти деньги выделят на зимнее оформление главной площади к 2026 году.