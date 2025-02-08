МИД КНР сделал Панаме представление за планы выйти из инициативы «Пояс и путь»

Помощник министра также отметил, что Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы, выступает за равноправное взаимодействие и за соблюдение взаимных обязательств. «Китай решительно против действий США, умышленно направленных на разрушение китайско-панамских отношений путем давления и угроз, а также на дискредитацию и подрыв сотрудничества по формированию [проектов] “Пояса и пути”», — подчеркнул он.