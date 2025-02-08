МИД КНР сделал Панаме представление за планы выйти из инициативы «Пояс и путь»

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Помощник министра иностранных дел Китая Чжао Чжиюань сделал Панаме серьезное представление в связи с ее намерением прекратить действие меморандума о взаимопонимании для совместной реализации проектов инициативы «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»). Об этом сообщил МИД КНР.
Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Чжао Чжиюань указал на «плодотворные результаты в процессе динамичного развития прагматичного сотрудничества» двух государств. По его словам, выход из указанной инициативы «противоречит ожиданиям народа Панамы» и не соответствует ее ключевым интересам.
Помощник министра также отметил, что Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Панамы, выступает за равноправное взаимодействие и за соблюдение взаимных обязательств. «Китай решительно против действий США, умышленно направленных на разрушение китайско-панамских отношений путем давления и угроз, а также на дискредитацию и подрыв сотрудничества по формированию [проектов] “Пояса и пути”», — подчеркнул он.
Чжао Чжиюань отметил, что китайско-панамские отношения никогда не были направлены против какой-либо третьей стороны и не должны подвергаться внешнему вмешательству. Он выразил надежду, что Панама «примет правильное решение с учетом общей ситуации в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов народов двух государств».
Намерение Панамы выйти из инициативы «Пояс и путь»
Ранее госсекретарь США Марко Рубио встретился в Панаме с ее президентом Хосе Раулем Мулино. Глава государства сообщил, что не будет продлевать участие в китайской инициативе, соглашение о присоединении к которой его страна подписала в 2017 году.
Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал. Ранее он подчеркивал, что передача контроля над ним в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой другим странам.
Инициатива «Один пояс — один путь» — концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.