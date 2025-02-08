Глава Башкирии рассказал о достижениях науки в республике.

Так, по словам руководителя региона, Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции в сфере науки. Третий год подряд республика входит в Топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня тоже сохраняет лидирующие позиции. В вузах и научных организациях республики создаётся мощная исследовательская инфраструктура — открыли 18 молодёжных лабораторий, шесть мегалабораторий, запустили передовую инженерную школу. Республика стала лидером в стране по мерам поддержки молодых учёных.