Глава Башкирии рассказал о достижениях науки в республике.

В День российской науки Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о достижениях республики в этой отрасти.
Так, по словам руководителя региона, Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции в сфере науки. Третий год подряд республика входит в Топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития. Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня тоже сохраняет лидирующие позиции. В вузах и научных организациях республики создаётся мощная исследовательская инфраструктура — открыли 18 молодёжных лабораторий, шесть мегалабораторий, запустили передовую инженерную школу. Республика стала лидером в стране по мерам поддержки молодых учёных.
Значимым событием можно назвать запуск первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Там проводятся перспективные исследования, внедряются новые образовательные программы, создаются условия для кооперации университетов, научных организаций и высокотехнологичных компаний. Вскоре откроет свои двери Геномный центр кампуса.
«Искренне желаю всем учёным вдохновения, новых научных свершений. Пусть ваши труды принесут прорывные результаты, повысят качество жизни наших сограждан. Здоровья вам, творческой энергии, благополучия и всего самого доброго!», — поздравил ученых Радий Хабиров.