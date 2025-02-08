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Глава Южного Урала вошёл в состав президиума Госсовета

Его персональный состав распоряжением утвердил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

В Государственном совете представлены как федеральные политики и чиновники, так и представители губернаторского корпуса.

Так, в обновлённый состав президиума Госсовета вошёл премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

От глав субъектов вошли те из них, кто возглавляет профильные комиссии органа, в том числе и два уральских губернатора: Алексей Текслер (комиссия по экономике) и Дмитрий Артюхов (комиссия по молодёжи).

Путин Владимир