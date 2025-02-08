Глава Южного Урала вошёл в состав президиума Госсовета

В Государственном совете представлены как федеральные политики и чиновники, так и представители губернаторского корпуса.
Так, в обновлённый состав президиума Госсовета вошёл премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
От глав субъектов вошли те из них, кто возглавляет профильные комиссии органа, в том числе и два уральских губернатора: Алексей Текслер (комиссия по экономике) и Дмитрий Артюхов (комиссия по молодёжи).