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Финляндия заняла пятое место в мире по объему военной помощи Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Финляндия занимает пятое место по объему оказанной Украине военной помощи на душу населения, на сегодняшний день страна передала Киеву 2,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Источник: © РИА Новости

«Общий объем военной помощи Финляндии украинской армии на сегодняшний день составляет 2,5 миллиарда евро. По показателю объема оказанной Украине военной помощи на душу населения Финляндия занимает пятое место в мире. Финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева “так долго, как это потребуется”, — сказал Кузнецов.

Посол напомнил, что правительство Финляндии в конце января выделило Киеву 27-й пакет военной помощи на сумму около 200 миллионов евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.