Финляндия заняла пятое место в мире по объему военной помощи Украине

«Общий объем военной помощи Финляндии украинской армии на сегодняшний день составляет 2,5 миллиарда евро. По показателю объема оказанной Украине военной помощи на душу населения Финляндия занимает пятое место в мире. Финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева “так долго, как это потребуется”, — сказал Кузнецов.
Посол напомнил, что правительство Финляндии в конце января выделило Киеву 27-й пакет военной помощи на сумму около 200 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.