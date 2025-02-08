Над Россией уничтожили 36 беспилотников. Военная операция, день 1081-й

8:35 Дональд Трамп заявил, что Украина должна предоставить компенсацию за финансовую помощь от Вашингтона. В качестве возможного обмена обсуждается доступ к природным ресурсам страны, включая редкоземельные металлы. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к совместному освоению ресурсов, но подчеркнул, что Украина не отдаст их безвозмездно. Трамп и Зеленский планируют встречу для обсуждения условий соглашения.