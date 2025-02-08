Над Россией уничтожили 36 беспилотников. Военная операция, день 1081-й

9:27 Финляндия занимает пятое место по объему оказанной Украине военной помощи на душу населения, на сегодняшний день страна передала Киеву €2,5 млрд, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
9:16 Текущий антироссийский курс швейцарских властей не оставляет места для того, чтобы официальный Берн предлагал свои «добрые услуги» в качестве посредника в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил ТАСС посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
9:05.
8:53 Подготовка президента Владимира Зеленского к введению специальных контрактов на военную службу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет является частью сделки с США по редкоземельным металлам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
8:44 Россия может опубликовать еще один список российских граждан, разыскиваемых в Курской области, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
8:35 Дональд Трамп заявил, что Украина должна предоставить компенсацию за финансовую помощь от Вашингтона. В качестве возможного обмена обсуждается доступ к природным ресурсам страны, включая редкоземельные металлы. В ответ Владимир Зеленский выразил готовность к совместному освоению ресурсов, но подчеркнул, что Украина не отдаст их безвозмездно. Трамп и Зеленский планируют встречу для обсуждения условий соглашения.
8:26 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters анонсировал введение системы призыва для 18-летних. По его словам, это будет специальный контракт, рассчитанный на год, «в котором будет много преимуществ… также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение».
«Это для тех, кто хочет вступить в армию, это не мобилизация. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — уточнил он.
8:21 Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине вряд ли начнутся в течение нескольких недель, заявил в интервью The Guardian министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
8:18 Великобритания помогает в разработке двух безэкипажных морских судов Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь») для использования украинскими силами, сообщает Naval Technology со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту.
8:15.
8:12 ? Атака БПЛА была отражена ночью на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.
8:10 ? ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Славянском районе Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна 5 домов, пострадавших, предварительно, нет, заявил губернатор Краснодарского края Кондратьев.
8:07 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 36 украинских БПЛА над Ростовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ.
8:04 ? Города и районы Ростовской области ночью были атакованы БПЛА, атаке подверглись также Ростов-на-Дону и Чертковский район региона, заявил врио губернатора Слюсарь. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.
Повреждено остекление в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону, из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1081-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.