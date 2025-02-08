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Южноуральские предприятия госкорпорации роботизируют

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Москве.

В столице состоялась его рабочая встреча с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Главным вопросом в повестке дня значился кадровый вопрос, который остро стоит, в том числе и на предприятиях корпорации, расположенных в Челябинской области.

Глава Южного Урала отметил, что это стратегические производства. Всего их в регионе 10 и на них трудится порядка 15 тысяч человек. Одним из методов решение кадрового вопроса является активная работа предприятий и правительства региона в деле повышения производительности труда.

Также стороны обсудили перспективность внедрения в производственный процесс роботов с недавно начавшего функционировать местного предприятия по их изготовлению.

В заключение Алексей Текслер подчеркнул намерение продолжать сотрудничество с госкорпорацией, а также готовность региона к организации на его территории новых высокотехнологичных производств «Ростеха».

экономика