Южноуральские предприятия госкорпорации роботизируют

В столице состоялась его рабочая встреча с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Главным вопросом в повестке дня значился кадровый вопрос, который остро стоит, в том числе и на предприятиях корпорации, расположенных в Челябинской области.
Глава Южного Урала отметил, что это стратегические производства. Всего их в регионе 10 и на них трудится порядка 15 тысяч человек. Одним из методов решение кадрового вопроса является активная работа предприятий и правительства региона в деле повышения производительности труда.
Также стороны обсудили перспективность внедрения в производственный процесс роботов с недавно начавшего функционировать местного предприятия по их изготовлению.
В заключение Алексей Текслер подчеркнул намерение продолжать сотрудничество с госкорпорацией, а также готовность региона к организации на его территории новых высокотехнологичных производств «Ростеха».