Новый генплан города Косшы показали премьеру Бектенову

АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Премьеру Бектенову показали новый генеральный план города Косшы, куда он отправился сегодня с рабочей поездкой.
На данный момент в городе официально проживают порядка 59 тысяч человек. При этом, по оценочным данным фактическое количество жителей составляет более 100 тысяч человек. И по прогнозам, численность населения вырастет до 150 тысяч к 2038 году.
Новый генплан предусматривает расширение территории, обновленное функциональное зонирование, а также модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры. Под строительство новых многоквартирных жилых домов отводится свыше 360 га, под индивидуальное жилищное строительство — более 900 гектаров.
Также до 2038 года планируется строительство 31 детского сада, 16 общеобразовательных школ, областной больницы и 7 поликлиник.
Еще планируют построить новую котельную, электрическую подстанцию и ЛЭП, водопроводные и очистные сооружения.
«В 2024 году начаты работы по газификации города от магистрального газопровода “Сары-Арка” с завершением в 2026 году. Помимо этого будут построены площадки производственных и коммунальных предприятий. Для развития промышленности и создания новых рабочих мест в северо-западной части города планируется открытие индустриальной зоны общей площадью 264 га. Будет проложена дорога, ведущая напрямую в столицу», — отметили в правительстве.
Показали Бектенову и проблемный объект. В Косшы должно было появиться новое пожарное депо, однако его строительство затянулось и спустя 4 года завершены всего 60% работ. Подрядная организация объясняет нехваткой финансирования.
По договору на возведение объекта с современным оснащением выделено почти 1,2 млрд тенге. Олжас Бектенов подчеркнул, что дополнительных средств предоставлено не будет, только в пределах заложенной в ПСД суммы. Премьер-министр потребовал от подрядной организации завершить работы в ближайшее время, в противном случае договор будет расторгнут.
Рассказали премьеру и о решении многолетней проблемы 537 дольщиков, в том числе МЖК «Сиреневый сад». Новый подрядчик обещает ко дню города выдать ключи 106 горожанам, еще 209 — смогут в скором времени заселиться в долгожданное жилье по программе выкупа недвижимости для социально уязвимых категорий граждан.
Скоро в Косшы появится многопрофильная больница. Лечебное учреждение со стационаром на 350 мест и поликлиникой на 1 тысячу посещений в смену будет обслуживать население города и семи пристоличных районов Акмолинской области. На сегодня медицинская помощь жителям Косшы оказывается в государственной и частной поликлиниках в общей сложности на 250 посещений в смену.
«Строительство многопрофильной больницы решит вопрос нехватки имеющихся мощностей. Здесь будут функционировать отделения хирургии, травматологии, кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, химиотерапии и др. Кроме того, на территории предусмотрено строительство двух многоквартирных жилых домов для медицинского персонала и пансионата для размещения иногородних пациентов», — отметили в правительстве.
Объект возводится за счет частных инвестиций компании в размере более 28 миллиардов тенге (54,7 миллиона долларов). Из них свыше 9 миллиардов (17,6 миллионов долларов) планируется направить на оснащение больницы современным медицинским оборудованием германской компании.