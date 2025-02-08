Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

С 9.00 до 12.00 телефонные линии проведут:
- управляющий делами Брестского облисполкома Власик Дмитрий Леонидович (80162269926),
- заместитель председателя Витебского облисполкома Петруша Дмитрий Викторович (80212222222),
- первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Петрожицкий Дмитрий Евгеньевич (80232331237),
- заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Андрей Вацлавович (80152735644),
- первый заместитель председателя Минского облисполкома Сысоев Василий Васильевич (80175004160),
- управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),
- управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).