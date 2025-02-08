Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

С 9.00 до 12.00 телефонные линии проведут:

  • управляющий делами Брестского облисполкома Власик Дмитрий Леонидович (80162269926),
  • заместитель председателя Витебского облисполкома Петруша Дмитрий Викторович (80212222222),
  • первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Петрожицкий Дмитрий Евгеньевич (80232331237),
  • заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Андрей Вацлавович (80152735644),
  • первый заместитель председателя Минского облисполкома Сысоев Василий Васильевич (80175004160),
  • управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),
  • управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).