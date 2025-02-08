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Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфере

Подписан меморандум о сотрудничестве между АО «Узтемирйулконтейнер» и крупнейшим логистическим оператором Казахстана «Кедентранссервис».

Источник: Sputnik.kz

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Состоялась встреча представителей АО «Узбекистон темир йуллари» и НК «Казахстан темир жолы» по вопросам развития грузовых перевозок. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узтемирйулконтейнер».

Во встрече приняли участие заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» А. Камилджанов, председатель правления АО «КТЖ — Грузовые перевозки» В. Петров и представители профильных ведомств.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по увеличению объемов грузоперевозок по железной дороге между двумя странами, план формирования поездов, а также организация регулярного движения поездов по маршруту Китай — Казахстан -Узбекистан.

«Компании ведут переговоры о совместном использовании существующих логистических возможностей, оказании транспортно-экспедиторских услуг и организации контейнерных поездов», — говорится в сообщении.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями АО «Узтемирйулконтейнер» и казахстанской компанией АО «Кедентранссервис».

Документ направлен на использование существующих логистических возможностей, оказание транспортно-экспедиторских услуг, а также о запуске контейнерных блок поездов.