Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфере

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Состоялась встреча представителей АО «Узбекистон темир йуллари» и НК «Казахстан темир жолы» по вопросам развития грузовых перевозок. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узтемирйулконтейнер».
Во встрече приняли участие заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» А. Камилджанов, председатель правления АО «КТЖ — Грузовые перевозки» В. Петров и представители профильных ведомств.
В ходе встречи были обсуждены вопросы по увеличению объемов грузоперевозок по железной дороге между двумя странами, план формирования поездов, а также организация регулярного движения поездов по маршруту Китай — Казахстан -Узбекистан.
«Компании ведут переговоры о совместном использовании существующих логистических возможностей, оказании транспортно-экспедиторских услуг и организации контейнерных поездов», — говорится в сообщении.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями АО «Узтемирйулконтейнер» и казахстанской компанией АО «Кедентранссервис».
Документ направлен на использование существующих логистических возможностей, оказание транспортно-экспедиторских услуг, а также о запуске контейнерных блок поездов.