Страны Прибалтики вышли из энергосистемы БРЭЛЛ

Опрошенные РИА Новости эксперты говорили, что страны Прибалтики рискуют снизить надежность энергоснабжения после выхода из энергетического кольца. Главный инженер компании «Уралэнерготел» Наталья Высоковских заявляла, что риски отключения электроэнергии достаточно высоки при повреждении даже одного из двух подводных кабелей между Литвой и Польшей, Литвой и Швецией. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал, что этим странам будет нужно довольно большое количество времени, чтобы довести до совершенства надежность работы энергосистемы.