В Новосибирске Андрей Панферов оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ

Он уточнил, что громкими событиями в России в прошедшем году стали отставка бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на этот пост Андрея Белоусова. По этой причине начались и другие кадровые перестановки. Должностей лишились 10 офицеров.