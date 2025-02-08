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В Новосибирске Андрей Панферов оценил кадровые перестановки в Минобороны РФ

По его мнению, они отразились на результатах ВС РФ.

Источник: Сиб.фм

Бывший комбат «Веги» и бизнес-омбудсмен Андрей Панферов прокомментировал кадровые перестановки в военном ведомстве. По его мнению, они отразились на результатах ВС РФ. Об этом сообщает портал Сиб.фм.

Он уточнил, что громкими событиями в России в прошедшем году стали отставка бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на этот пост Андрея Белоусова. По этой причине начались и другие кадровые перестановки. Должностей лишились 10 офицеров.

Андрей Панферов отметил, что смена кадрового состава во время СВО была 3−4 раза. По этой причине произвели ротацию.

«Некоторые офицеры, которые показали себя в Сирии, оказались неспособны вести боевые действия на Украине. Вот эта ротация позволила оставить сильный состав офицеров», — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам Панферова, Белоусов задал верный вектор работы. Для этого он усилил кадровый состав, который также показывает результаты боевых действий на Украине.