Сорок южноуральских городов получили статус опорных пунктов

Согласно целям правительства РФ, качество жизни в них к 2030 году должно улучшиться на 30% по сравнению с базой 2019 года. Оцениваться работа региональных кабминов будет по 15 показателям, среди которых, например, качество дорог, коммунальных услуг и так далее.