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Сорок южноуральских городов получили статус опорных пунктов

Список утвердило правительство Российской Федерации.

Источник: Сорок южноуральских городов получили статус опорных пунктов

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет начата работа по планомерному улучшению качества среды в обозначенных опорных пунктах.

Всего по стране их утверждено 2160, 112 из которых приходится на Уральский федеральный округ. Наибольшее их количество приходится на Челябинскую область, в которой теперь находится 40 опорных пунктов.

Согласно целям правительства РФ, качество жизни в них к 2030 году должно улучшиться на 30% по сравнению с базой 2019 года. Оцениваться работа региональных кабминов будет по 15 показателям, среди которых, например, качество дорог, коммунальных услуг и так далее.

«Интенсивное развитие инфраструктуры в городах повысит уровень жизни в регионах в целом, сделает их более привлекательными для жизни и инвестиций», — отметил полпред президента в УрФО Артём Жога.