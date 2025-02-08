Посол РФ отметил важность восстановления политического диалога с Молдавией

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Новый посол России в Молдавии Олег Озеров отметил важность восстановления политического диалога между Кишиневом и Москвой, что, по его словам, отвечает интересам двух стран. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами, комментируя затягивание президентом Молдавии Майей Санду процедуры вручения верительных грамот.
«Это процедура церемониального характера. Ключевой вопрос — это возобновление политического диалога между двумя странами, которого сегодня нет. То, что происходит сейчас, можно назвать мегафонной дипломатией», — сказал Озеров.
«Кишинев, который заинтересован в доступе на российский рынок и объективно нуждается в дешевых российских энергоресурсах, только выиграл бы в этом случае», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в «сохранении Молдавией своей независимости, суверенитета и нейтрального статуса».
Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил ТАСС, что российским дипломатам очень непросто работать в Молдавии. По его словам, Озерову пришлось три недели ждать передачи копий верительных грамот в МИД Молдавии, а вручение их оригиналов президенту откладывается уже четыре месяца.
По словам молдавского вице-премьера, главы МИД Михая Попшоя, отношения между двумя странами находятся «в самой низкой точке за всю историю». Это произошло после присоединения Кишинева к антироссийским санкциям и высылки в 2023 году нескольких десятков сотрудников российского посольства. Такую политику прозападного правительства в Кишиневе жестко критикует местная оппозиция.