Посол РФ отметил важность восстановления политического диалога с Молдавией

«Кишинев, который заинтересован в доступе на российский рынок и объективно нуждается в дешевых российских энергоресурсах, только выиграл бы в этом случае», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в «сохранении Молдавией своей независимости, суверенитета и нейтрального статуса».