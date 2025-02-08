Суд частично отменил решение администрации Трампа по агентству USAID

Как сообщало Reuters ранее со ссылкой на источники, в команде Трампа запланировали сократить штат USAID до 294 человек против 10 тыс., которые работают там сейчас, то есть более чем в 30 раз. На фоне этих сообщений и отправки сотрудников USAID в отпуск профсоюзы подали иск к Трампу, представителям его администрации и самому агентству.