Чиновница из Самары Алла Ломоносова перешла работать в Курскую область

Стало известно, что Алла Ломоносова, помощница экс-депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, продолжит свою карьеру на новом посту в Курской области. Она стала врио заместителя министра культуры региона. Об этом сообщает издание «Площадь» со ссылкой на собственные источники.
До переезда в Курскую область Ломоносова активно участвовала в культурных инициативах Самары. С 2022 по 2024 год она была членом самарского отделения «Союза женщин России» и стояла у истоков нескольких значимых проектов, в том числе «Культура-детям».
Напомним, что это не первый случай, когда самарские чиновники переходят работать в Курскую область. Ранее на новую должность в соседний регион перешла экс-замминистра строительства Самарской области Анна Урусова, а Олеся Дворцова, бывший депутат гордумы, стала врио советника губернатора Курской области. Елена Атанова также перешла в команду Александра Хинштейна.