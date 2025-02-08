СМИ рассказали, от чего Украине придется отказаться перед мирным процессом

«Скорее всего Украине придется уступить все Донецкую и Луганскую области, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также уйти с Курского выступа на ее территории. Такое перемирие может послужить основной для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — говорится в материале.