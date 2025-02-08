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СМИ рассказали, от чего Украине придется отказаться перед мирным процессом

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украине придется полностью отказаться от территорий перед мирным соглашением, пишет Asia Times.

Источник: Reuters

«Скорее всего Украине придется уступить все Донецкую и Луганскую области, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также уйти с Курского выступа на ее территории. Такое перемирие может послужить основной для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — говорится в материале.

Обозреватель также указал, что президенту США Дональду Трампу перед мирным процессом необходимо пообещать российскому руководству, что Украине никогда не будет предложено приглашение в НАТО.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.