«Скорее всего Украине придется уступить все Донецкую и Луганскую области, а также подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также уйти с Курского выступа на ее территории. Такое перемирие может послужить основной для последующего мирного соглашения, которое может оказаться долгосрочным, если будет встроено в обширную европейскую структуру безопасности», — говорится в материале.
Обозреватель также указал, что президенту США Дональду Трампу перед мирным процессом необходимо пообещать российскому руководству, что Украине никогда не будет предложено приглашение в НАТО.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.