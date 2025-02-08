Казахстанский экспорт в Китай вырос на 9%

Особое внимание уделили развитию онлайн-торговли. В ходе беседы рассмотрели успешные инициативы на ведущих китайских маркетплейсах — JD.com, Alibaba и Douyin. Национальный павильон Казахстана на платформе Alibaba, запущенный в 2022 году, объединяет 290 отечественных компаний и предлагает более 7 500 товаров. Совокупный объем продаж через эту площадку уже превысил $260 млн. В 2023 году на JD.com был открыт павильон Казахстана, где представлено свыше 60 наименований продукции. Число подписчиков платформы превышает 960 миллионов человек, а доход от продаж казахстанских товаров на JD.com вырос с 1 млн юаней в 2023 году до 1,3 млн юаней в 2024.