Коммунисты и социалисты намерены выдвинуть в парламенте вотум недоверия главе Минздрава

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Депутаты оппозиционного парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) на следующей неделе намерены вынести на рассмотрение простой вотум недоверия министру здравоохранения Алле Немеренко.
Об этом рассказал заместитель председателя парламента Влад Батрыча. По его словам, попытки Немеренко избежать ответственности (напомним, за последнее время в Молдове произошло несколько резонансных случаев, связанных с системой здравоохранения, в том числе гибель рожениц) циничны, поскольку известно, что она управляет Министерством здравоохранения практически вручную.
Намерение [министра] снять с себя ответственность мы считаем циничным, так как знаем, что она в ручном режиме контролирует всю систему здравоохранения в стране. Мы пытались провести это слушание в парламенте. И поскольку эта инициатива была отклонена, у нас есть юридическая, конституционная возможность заслушать госпожу Немеренко в рамках простого вотума недоверия, который будет представлен на следующей неделе.
Очередной скандал, связанный с работой Минздрава, разгорелся в Молдове после гибели молодой женщины в результате проведенных в салоне красоты процедур. Алла Немеренко заявила, что это «не должно становиться поводом для излишних проверок». Министр также не считает нужным ужесточать законодательство в этой области, хотя ранее сама подтвердила, что в республике никто не контролирует деятельность частных косметологических кабинетов или салонов красоты. А для их открытия достаточно получить санитарную лицензию.
Другой резонансный случай связан с гибелью роженицы в Единцах. Женщина скончалась, рожая третьего ребенка. В прессе фигурировала версия, что роженице необходимо было кесарево сечение, но за операцию требовали деньги, которых у женщины не было, и необходимую помощь ей не оказали.
В январе прошлого года оппозиция уже требовала отставки Немеренко из-за закрытия властями инфекционной больницы имени Тома Чорбэ.
Немеренко становилась участницей и языкового скандала в Молдове. Так, в 2023 году, когда ее попросили прокомментировать инцидент в одной из больниц с врачом, заявившим, что он «русских не оперирует» и что ему «хочется взять “Калашников” и расстрелять» говорящую по-русски пациентку, министр назвала произошедшее фарсом и процитировала Октавиана Гогу. В прошлом году министр пожаловалась на русский язык после одного из заседаний парламента страны, на котором обсуждался выдвинутый оппозицией вотум недоверия главе правительства. Немеренко заявила, что в годы учебы в медвузе ей «навязали» русский язык.
По ранее озвученным данным Минздрава, в стране не хватает более 170 семейных врачей, 115 анестезиологов и реаниматологов, более 60 рентгенологов, 50 терапевтов, более 30 врачей скорой помощи, кардиологов и педиатров. Около 20% семейных врачей — пенсионеры.