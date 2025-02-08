Коммунисты и социалисты намерены выдвинуть в парламенте вотум недоверия главе Минздрава

Немеренко становилась участницей и языкового скандала в Молдове. Так, в 2023 году, когда ее попросили прокомментировать инцидент в одной из больниц с врачом, заявившим, что он «русских не оперирует» и что ему «хочется взять “Калашников” и расстрелять» говорящую по-русски пациентку, министр назвала произошедшее фарсом и процитировала Октавиана Гогу. В прошлом году министр пожаловалась на русский язык после одного из заседаний парламента страны, на котором обсуждался выдвинутый оппозицией вотум недоверия главе правительства. Немеренко заявила, что в годы учебы в медвузе ей «навязали» русский язык.