Изменения произошли в структуре правительства Нижегородской области

Также с 7 февраля начала действовать обновленная структура регионального правительства: у губернатора есть 8 заместителей и 6 заместителей председателя правительства. Должность зампредседателя правительства, которую до этого в блоке замгубернатора Олега Берковича занимал Максим Гафуров, упразднена. Максим Гафуров продолжил занимать пост руководителя АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».