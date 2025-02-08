Изменения произошли в структуре правительства Нижегородской области

Екатерина Солнцева назначена исполняющей обязанности зампредседателя правительства Нижегородской области с 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и облправительства.
Солнцева будет работать в блоке замгубернатора области Андрея Саносяна и курировать вопросы научно-технологического развития и поддержки исследователей.
Вопрос ее назначения на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области предстоит рассмотреть депутатам Заксобрания.
Также с 7 февраля начала действовать обновленная структура регионального правительства: у губернатора есть 8 заместителей и 6 заместителей председателя правительства. Должность зампредседателя правительства, которую до этого в блоке замгубернатора Олега Берковича занимал Максим Гафуров, упразднена. Максим Гафуров продолжил занимать пост руководителя АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».
Таким образом, в структуре правительства произошли следующие изменения:
— в блоке Сергея Морозова — 3 заместителя председателя правительства: Анатолий Молев, Иван Каргин и Вячеслав Горев;
— в блоке Андрея Саносяна — 2 заместителя председателя правительства: Дмитрий Старостин и Екатерина Солнцева (в статусе исполняющей обязанности);
— заместитель председателя правительства Игорь Зотов курирует работу представительства Нижегородской области при правительстве РФ и в Республике Беларусь, а также работу Нижегородского землячества.
Напомним, что ранее изменения в структуру правительства Нижегородской области вносились осенью 2024 года.
Справка.
Екатерина Сергеевна Солнцева окончила Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», имеет ученую степень кандидата технических наук. Более 15 лет проработала в Госкорпорации «Росатом». Награждена грамотой президента РФ и памятной медалью «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года» и другими наградами.