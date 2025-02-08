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Изменения произошли в структуре правительства Нижегородской области

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области назначена Екатерина Солнцева.

Екатерина Солнцева назначена исполняющей обязанности зампредседателя правительства Нижегородской области с 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и облправительства.

Солнцева будет работать в блоке замгубернатора области Андрея Саносяна и курировать вопросы научно-технологического развития и поддержки исследователей.

Вопрос ее назначения на должность заместителя председателя правительства Нижегородской области предстоит рассмотреть депутатам Заксобрания.

Также с 7 февраля начала действовать обновленная структура регионального правительства: у губернатора есть 8 заместителей и 6 заместителей председателя правительства. Должность зампредседателя правительства, которую до этого в блоке замгубернатора Олега Берковича занимал Максим Гафуров, упразднена. Максим Гафуров продолжил занимать пост руководителя АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».

Таким образом, в структуре правительства произошли следующие изменения:

— в блоке Сергея Морозова — 3 заместителя председателя правительства: Анатолий Молев, Иван Каргин и Вячеслав Горев;

— в блоке Андрея Саносяна — 2 заместителя председателя правительства: Дмитрий Старостин и Екатерина Солнцева (в статусе исполняющей обязанности);

— заместитель председателя правительства Игорь Зотов курирует работу представительства Нижегородской области при правительстве РФ и в Республике Беларусь, а также работу Нижегородского землячества.

Напомним, что ранее изменения в структуру правительства Нижегородской области вносились осенью 2024 года.

Справка.

Екатерина Сергеевна Солнцева окончила Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», имеет ученую степень кандидата технических наук. Более 15 лет проработала в Госкорпорации «Росатом». Награждена грамотой президента РФ и памятной медалью «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года» и другими наградами.