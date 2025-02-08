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Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая

Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.

Источник: Depositphotos

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан расширяет сотрудничество с Федерацией женщин Китая для повышения женской активности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Советник министра иностранных дел Мунира Аминова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Узбекистане Юй Цзюном.

В ходе встречи были обсуждены приоритетные вопросы текущего года, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, включая двустороннюю торгово-экономическую, образовательную и грантовую деятельность.

На встрече было подчеркнуто, что в 2024 году между двумя странами была достигнута значительная и продуктивная кооперация.

Кроме того, выражена готовность расширить сотрудничество с Федерацией женщин Китая, а также организовать двусторонние форумы и семинары, направленные на повышение роли женщин в обеих странах.