Посол заявил, что Берн не может быть посредником в урегулировании

В феврале 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Швейцария пытается навязать свое посредничество по Украине, однако сделать это не получится. По его словам, Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в конфликте Москвы и Киева.