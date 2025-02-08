Алексей Текслер вновь стал самым влиятельным губернатором Урала

В связи с этим, аналитики Агентства ожидают повышенного внимания глав региональных управленческих команд к вопросам поддержки участников специальной военной операции, а также активизации работы субъектовых правительств в части патриотического воспитания подрастающего поколения.
В этом ключе, повышенное внимание экспертов было приковано к Челябинской области, которая в январе отметила присвоением Миассу почётного звания «Город трудовой доблести», что идёт в плюс главе Южного Урала Алексею Текслеру.
Также аналитики подчеркнули и тот факт, что влияние губернатора усиливается в связи с визитом в оборонные ЗАТО области директора федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой. В фокусе внимания обсуждений между главой агентства и главой региона были вопросы социального развития южноуральских атомградов: Снежинска и Озёрска.
В этом ключе, итоговый рейтинг января в части лидеров окружного списка Урала, претерпел минимум изменений. На 9 месте разместился Алексей Текслер, который продолжает оставаться самым влиятельным главой субъекта Уральского федерального округа.
Далее на 11 месте стабилен губернатор Тюменской области Александр Моор, а глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук за первый месяц нового года смог укрепиться на 4 позиции, разместившись на 13 месте.
В части же губернаторов, находящихся в группах с «сильным» и «средним» влиянием отмечается, по большей части, негативная тенденция. Так, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов опустился на 34 позицию, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 47. Тем не менее, глава Курганской области Вадим Шумков стабилен на 79 месте.