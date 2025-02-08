Алексей Текслер вновь стал самым влиятельным губернатором Урала

В части же губернаторов, находящихся в группах с «сильным» и «средним» влиянием отмечается, по большей части, негативная тенденция. Так, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов опустился на 34 позицию, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на 47. Тем не менее, глава Курганской области Вадим Шумков стабилен на 79 месте.