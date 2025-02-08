Казахстанских миротворцев наградили медалями на Голанских высотах

Казахстанские военнослужащие обеспечивают охрану и укрепление обороны баз Организации и взаимодействуют с местным населением. За 11 месяцев миротворцы обезвредили около 200 неразорвавшихся снарядов и осуществили медицинскую эвакуацию сотрудника ООН. В декабре прошлого года при эвакуации персонала ООН из опасной для жизни и здоровья зоны личный состав контингента продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий.