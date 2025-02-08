Зеленский подписал указ о назначении Роговея послом Украины в Молдове

До настоящего времени Паун Роговей занимал пост посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, был временным поверенным в делах Украины в Румынии и курировал в том числе приднестровскую тематику. Роговей неоднократно посещал Кишинев и Тирасполь и встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, вице-премьером Молдовы по реинтеграции Олегом Серебряном и другими официальными лицами, занятыми в процессе приднестровского урегулирования.