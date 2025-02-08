Зеленский подписал указ о назначении Роговея послом Украины в Молдове

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Дипломатическое представительство Украины в Молдове возглавит Паун Роговей, соответствующий указ в пятницу подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Назначить Роговея Пауна Ауреловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова», — указано в тексте документа.
Указ № 77/2025 датирован 7 февраля и размещен на официальном президентском портале Украины.
До настоящего времени Паун Роговей занимал пост посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, был временным поверенным в делах Украины в Румынии и курировал в том числе приднестровскую тематику. Роговей неоднократно посещал Кишинев и Тирасполь и встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, вице-премьером Молдовы по реинтеграции Олегом Серебряном и другими официальными лицами, занятыми в процессе приднестровского урегулирования.
В конце марта 2024 года Зеленский объявил, что послом Украины в Молдове будет назначен экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Тогда же Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Кишиневе, причины не указывались. Шевченко возглавлял посольство Украины в Молдове с 2020 года.
Однако позже выяснилось, что Данилов послом не будет, и должность оставалась вакантной до 7 февраля нынешнего года.