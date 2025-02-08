И. о. первого замглавы Перми покинет мэрию 17 февраля

В этот день заканчивается срок действия ее контракта, который не будет продлен в связи с переходом чиновницы на новое место работы. Как сообщал «Ъ-Прикамье», госпожа Норова номинируется на пост замглавы пермского муниципального округа, где, как ожидается, станет курировать градостроительные и земельные вопросы.