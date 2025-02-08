Хегсет поедет в Европу для обсуждения окончания конфликта на Украине

В Пентагоне добавили, что Хегсет также обсудит увеличение союзниками США по НАТО оборонных расходов, а в Польше он встретится с лидерами страны, чтобы обсудить двустороннее военное сотрудничество и отметить лидерство Варшавы «как образцового союзника в сфере инвестиций в оборону и распределения бремени в НАТО».