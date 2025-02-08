В Европе начали искать способ захвата российских судов

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что через Финский залив идет почти половина санкционной торговли российской нефтью. Кроме того, страны Балтии все чаще страдают от атак на инфраструктуру и беспокоятся по поводу экологических рисков. Старые суда с неясной формой собственности и непонятной страховкой могут потерпеть крушение или допустить утечку нефти, и ответственность за это никто не понесет.