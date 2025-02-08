Токаев: «Казахстан должен стать самым передовым государством»

Для молодежи создаются все условия. Казахстан — одна из немногих стран в мире, в которой дети и молодежь получают всестороннюю поддержку государства. Сразу после рождения каждый ребенок у нас автоматически становится участником национальных программ. Как вы знаете, уже второй год часть доходов Нацфонда поступает на счета детей. Достигнув совершеннолетия, они смогут направить эти деньги на обучение или покупку жилья. Для детей с пяти лет действует программа «Келешек», которая помогает родителям накопить деньги на будущее образование детей. С шести-семи лет каждый ребенок получает гарантированное бесплатное школьное образование. Все эти обязательства берет на себя государство. Далеко не во всех странах мира это так. Нужно ценить то, что есть. У нас немало достижений. Школьникам начальных классов предоставляется бесплатное питание. Дети могут посещать различные кружки и секции за счет государства. Выпускники школ имеют возможность поступить на грант в вуз или колледж.