ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ

Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ перестала функционировать, объяснили в Системном операторе.