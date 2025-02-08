ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ

«(Это — Прим. ред.) приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС», — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что подобное решение имеет политическую подоплеку. Дипломаты добавили, что основное бремя расчетов в результате ляжет на европейские предприятия, особенно в странах Балтии.
В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ перестала функционировать, объяснили в Системном операторе.