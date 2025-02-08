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Призыв военнослужащих запаса проходит в ходе проверки ВС Беларуси

Военнообязанные на сборах будут учиться работать с новой техникой и восстанавливать старые навыки.

Источник: Артём Берестень, "Ваяр"

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Городские и районные военкоматы проводят прием военнослужащих запаса в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Ранее белорусское военное ведомство сообщило, что в армии стартует проверка боевой готовности. Личный состав, включая призванных из запаса военнообязанных, должен будет выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения и техники, а также выйти в назначенные районы.

Городские и районные военкоматы страны проводят прием военнослужащих запаса. Первые группы уже убыли в воинские части Вооруженных сил для их укомплектования.

Министерство обороны Беларуси

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба вооруженных сил Александр Шальпук рассказал, что военнообязанным предстоит учиться работать с новой техникой, а также восстановить полученные ранее при срочной службе навыки.

На время сборов за военнообязанными сохраняются рабочее место и средняя зарплата, также им будет выплачиваться денежное довольствие.

Военный комиссар Заводского района Минска Андрей Пухальский проинформировал, что на субботу запланирована отправка офицеров запаса и военнообязанных в части.