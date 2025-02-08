Призыв военнослужащих запаса проходит в ходе проверки ВС Беларуси

Ранее белорусское военное ведомство сообщило, что в армии стартует проверка боевой готовности. Личный состав, включая призванных из запаса военнообязанных, должен будет выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения и техники, а также выйти в назначенные районы.