Трамп отменит инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек

Как сообщало издание New York Post, Байден в июле прошлого года озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах, по его плану, должен был быть введен к 2027 году.