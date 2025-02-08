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Трамп отменит инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек

Президент США Дональд Трамп 7 февраля заявил, что отменит инициативу бывшего американского лидера Джо Байдена по отказу от использования пластиковых трубочек.

Источник: AP 2024

«На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепому продвижению Байденом бумажных трубочек, которые не работают. Назад к пластику!» — написал президент Соединенных Штатов в социальной сети TruthSocial.

Как сообщало издание New York Post, Байден в июле прошлого года озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах, по его плану, должен был быть введен к 2027 году.

Ранее в этот день стало известно, что американский президент принял решение заблокировать Байдену доступ к засекреченным материалам. Трамп напомнил, что ранее, в 2021-м, Байден поступил таким же образом, отдав распоряжение разведывательному сообществу закрыть доступ к информации о национальной безопасности самому Трампу.

При этом в США существует разрешение на доступ к секретным сведениям для всех бывших президентов страны.

Трамп Дональд