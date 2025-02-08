Трамп отменит инициативу Байдена по отказу от пластиковых трубочек

«На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепому продвижению Байденом бумажных трубочек, которые не работают. Назад к пластику!» — написал президент Соединенных Штатов в социальной сети TruthSocial.
Как сообщало издание New York Post, Байден в июле прошлого года озвучил обещание отказаться от использования правительством США питьевых трубочек и посуды из пластика, а полный запрет на одноразовый пищевой пластик в правительственных ведомствах, по его плану, должен был быть введен к 2027 году.
Ранее в этот день стало известно, что американский президент принял решение заблокировать Байдену доступ к засекреченным материалам. Трамп напомнил, что ранее, в 2021-м, Байден поступил таким же образом, отдав распоряжение разведывательному сообществу закрыть доступ к информации о национальной безопасности самому Трампу.
При этом в США существует разрешение на доступ к секретным сведениям для всех бывших президентов страны.