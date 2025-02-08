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Шоилица: ситуация в Приднестровье остается крайне сложной

Несмотря на временную стабилизацию в вопросе газоснабжения, Приднестровье продолжает испытывать давление со стороны Кишинева, считает гражданский активист.

Источник: РИА "Новости"

Официальный Кишинев методично проводит политику экономического и политического удушения Приднестровья. Это не случайность, а часть долгосрочной стратегии, которая направлена на ослабление позиции Тирасполя и принуждение его к уступкам. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.

«Газ, купленный за европейские деньги, снял остроту энергокризиса, но это не решение проблемы, а временная мера. Приднестровье нуждается в надежных и долгосрочных контрактах, которые обеспечат экономическую стабильность. Руководство региона открыто заявляет о необходимости заключения соглашения на поставку газа напрямую, чтобы обойти политические барьеры», — заявил Шоилица.

Активист считает, что Кишинев не заинтересован в поиске компромиссов. По его мнению, центральные власти пытаются сделать жизнь в Приднестровье трудной, чтобы жители встали перед выбором — смириться с диктатом официального Кишинева или оказаться в полной изоляции.

«Этот курс полностью поддерживается Западом. Он поощряет усиление давления на Приднестровье. В Брюсселе и Вашингтоне закрывают глаза на действия молдавских властей, которые идут вразрез с принципами демократии и прав человека», — добавил собеседник.

По словам Шоилицы, напряженность в регионе будет только нарастать, поскольку молдавские власти, чувствуя поддержку Запада, не собираются отказываться от своей линии.

энергетика