Шоилица: ситуация в Приднестровье остается крайне сложной

Официальный Кишинев методично проводит политику экономического и политического удушения Приднестровья. Это не случайность, а часть долгосрочной стратегии, которая направлена на ослабление позиции Тирасполя и принуждение его к уступкам. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.