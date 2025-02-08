Вице-спикер парламента Молдавии назвал общую цель оппозиции в стране

КИШИНЕВ, 8 фев — РИА Новости. Общая цель молдавской оппозиции состоит в необходимости политической смены власти, а парламентские выборы — это последний шанс изменить ситуацию в стране, считает вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года. Следующие должны состоятся во второй половине 2025 года.
«Оппозиции важно действовать в едином духе, что касается деполитизации ЦИК, “Молдова 1” (общественная телерадиокомпания — ред.), Конституционного суда… Наша общая цель — это политическая смена власти. Парламентские выборы — это последний шанс изменить ситуацию в стране», — сказал Батрынча журналистам.
При этом он отметил, что диалог и совместные действия оппозиции должны соответствовать интересам государства.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.