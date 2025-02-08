Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников 8 февраля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД РУз. Бахтиёр Саидов.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.
«Поздравляем Александра Огородникова с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Узбекистане. Принимая копии его верительных грамот в МИД, обсудили приоритетные направления нашего сотрудничества и планы на ближайшее будущее. Желаем господину Послу успехов в его новой дипломатической миссии в нашей стране», — говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства.
Также собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, развития межпарламентских контактов и активизации взаимодействия регионов двух стран.