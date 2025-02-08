Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси

«Поздравляем Александра Огородникова с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Узбекистане. Принимая копии его верительных грамот в МИД, обсудили приоритетные направления нашего сотрудничества и планы на ближайшее будущее. Желаем господину Послу успехов в его новой дипломатической миссии в нашей стране», — говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства.