Кандидата на пост главы ФБР уличили в получении денег от режиссера из России

До этого сообщалось, что Патель с недоверием относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению кандидата на пост главы ФБР, нельзя верить и выделять большие деньги человеку, который бездоказательно обвинил Россию в падении ракеты на территорию Польши и едва не спровоцировал третью мировую войну. Позже оказалось, что на территорию Польши залетела украинская ракета, выпущенная из комплекса противовоздушной обороны С-300.