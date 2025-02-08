Премьер Грузии не видит возможности восстановления дипотношений с РФ

«У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Euronews.