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Премьер Грузии не видит возможности восстановления дипотношений с РФ

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что она нарушает территориальную целостность республики.

Источник: AP 2024

«У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Euronews.

Как отметил Кобахидзе, Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические отношения, страна планирует иметь и в дальнейшем подобные прагматичные отношения с РФ. Что касается вопроса территориальной целостности, Кобахидзе отметил, что «немирное решение абсолютно невозможно» и нет альтернатив тому, чтобы решить этот вопрос лишь мирным путем.

В августе 2008 года, после того как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал, произошел грузино-югоосетинский вооруженный конфликт. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.