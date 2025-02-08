Премьер Грузии не видит возможности восстановления дипотношений с РФ

«У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для восстановления дипотношений из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу Euronews.
Как отметил Кобахидзе, Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические отношения, страна планирует иметь и в дальнейшем подобные прагматичные отношения с РФ. Что касается вопроса территориальной целостности, Кобахидзе отметил, что «немирное решение абсолютно невозможно» и нет альтернатив тому, чтобы решить этот вопрос лишь мирным путем.
В августе 2008 года, после того как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал, произошел грузино-югоосетинский вооруженный конфликт. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.