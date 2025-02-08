Стратегию развития рынка капитала до 2030 года примут в Молдове

Кроме того, как отмечает НКФР, стратегия планирует увеличение числа инвесторов для увеличения спроса и ликвидности рынка, расширение доступа малых и средних предприятий к рынку капитала, а также гармонизацию нормативно-правовой базы со стандартами и нормами ЕС.