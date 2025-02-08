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Стратегию развития рынка капитала до 2030 года примут в Молдове

В Молдове разработана новая Стратегия развития рынка капитала, призванная стимулировать привлечение инвестиций и расширить возможности для малых и средних предприятий.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Новая Стратегия развития рынка капитала на период 2025—2030 годов будет принята в Молдове, проект соответствующего документа вынесен на общественное обсуждение.

Стратегия разработана Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР). Документ нацелен на расширение доступа к финансированию за счет укрепления возможностей компаний по созданию предложений финансирования на рынке капитала.

Кроме того, как отмечает НКФР, стратегия планирует увеличение числа инвесторов для увеличения спроса и ликвидности рынка, расширение доступа малых и средних предприятий к рынку капитала, а также гармонизацию нормативно-правовой базы со стандартами и нормами ЕС.

Как отмечается, в документе также определены сильные и слабые стороны различных сегментов рынка, включая регулирование, а также пробелы, ограничивающие развитие рынка капитала.

После завершения процедур одобрения и публичных консультаций проект закона об утверждении Национальной стратегии развития рынка капитала Республики Молдова на период 2025—2030 годов будет рассмотрен на заседании правительства, а затем направлен в парламент для рассмотрения.