Стратегию развития рынка капитала до 2030 года примут в Молдове

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Новая Стратегия развития рынка капитала на период 2025—2030 годов будет принята в Молдове, проект соответствующего документа вынесен на общественное обсуждение.
Стратегия разработана Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР). Документ нацелен на расширение доступа к финансированию за счет укрепления возможностей компаний по созданию предложений финансирования на рынке капитала.
Кроме того, как отмечает НКФР, стратегия планирует увеличение числа инвесторов для увеличения спроса и ликвидности рынка, расширение доступа малых и средних предприятий к рынку капитала, а также гармонизацию нормативно-правовой базы со стандартами и нормами ЕС.
Как отмечается, в документе также определены сильные и слабые стороны различных сегментов рынка, включая регулирование, а также пробелы, ограничивающие развитие рынка капитала.
После завершения процедур одобрения и публичных консультаций проект закона об утверждении Национальной стратегии развития рынка капитала Республики Молдова на период 2025—2030 годов будет рассмотрен на заседании правительства, а затем направлен в парламент для рассмотрения.