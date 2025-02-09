Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде

По информации издания, женщина «появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме». Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия.