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Полуголая женщина пыталась сорвать съезд правых в Мадриде

МАДРИД, 8 фев — РИА Новости. Обнаженная по пояс активистка из радикального движения Femen устроила провокацию с целью сорвать мероприятие в Мадриде, объединившее правоконсервативные силы Европы, сформировавшие фракцию Европарламента «Патриоты Европы», передает в субботу новостное агентство Europa Press.

Источник: Reuters

По информации издания, женщина «появилась во время первого выступления лидера Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме». Она ворвалась в зал отеля Marrriot Auditorium, где началась встреча с участием сторонников правых сил Испании и других европейских стран, а также различных политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Однако женщина была быстро удалена из зала охраной мероприятия.

В 2024 году глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию «Фидес», и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран, среди которых — Нидерланды, Франция, Испания, Италия.